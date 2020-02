Finalist Top Model Europe vecht ook in de ring

Hasselt - De 17-jarige Senne Dox uit Hasselt nam afgelopen zaterdag deel aan de finale van de modellenwedstrijd Top Model Europe. Opvallend is dat de jonge Limburger ook freefighter is in Mixed Martial Arts (MMA) én een carrière als modeontwerper ambieert. Een gesprek met een creatieve duizendpoot.

Senne begon op zijn zesde met judo. Die vechtsport beoefende hij tot zijn twaalfde, en gaf daarna kickbox een kans. Dat deed hij een jaar, tot hij zijn echte passie vond: Mixed Martial Arts (MMA). MMA is een combinatie van allerlei vechtsporten zoals judo, worstelen en thaibox. Senne vecht ook in competitie en ging al meerdere keren als winnaar naar huis.

Vechtersmentaliteit voor fotoshoots

Top Model Europe is een van de meest prestigieuze modellenwedstrijden in Europa. Toen Senne op sociale media de campagne zag voor de zoektocht naar het nieuwe gezicht van de wedstrijd, spoorde een bevriende fotograaf hem aan om deel te nemen. “Hij zei me dat ik niets te verliezen had,” zegt Senne. “Na de eerste ronde stuurden ze me meteen door naar de halve finale. Ik bleef heel kalm, omdat ik er rekening mee hield dat elke kandidaat de kans heeft om te winnen. Mijn ouders waren wel heel blij.”

Ter voorbereiding ging Senne twee keer per week naar de fitness en lette hij hard op zijn voeding. Hij at zeer gezond, om zo weinig mogelijk lichaamsvet te hebben. MMA helpt hem ook om zijn lichaam fit te houden. “Als je in MMA je best doet, krijg je een goed gevormd lichaam. Dat is belangrijk voor modellenwerk. Je komt het ook niet vaak tegen dat iemand modellenwerk doet en in MMA-toernooien vecht.”

Eigen merk uit de grond stampen

Uiteindelijk won Senne de finale van Top Model Europe niet. Hij mocht wel als één van de weinigen shows van enkele aanwezige designers lopen. En binnenkort mag hij ook kleren showen voor de Filipijnse modeontwerper Maxime Edward. Dat wil hij combineren met zijn ambities als modeontwerper. Zijn grote droom is om een eigen merk uit de grond te stampen en meerdere winkels te openen. Aan die droom werkt hij ook al een tijdje. Hij zit nu in het laatste jaar op de kunsthumaniora in Hasselt, waar hij de richting Industriële kunst volgt. “Voor mijn eindwerk ga ik schoenen en zonnebrillen ontwerpen,” zegt hij. “De ontwerpen kan ik dan later aan mijn portfolio toevoegen. Volgend jaar wil ik mode studeren aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen.”

Niet mooi maar uniek

Senne vond zijn inspiratie om modeontwerper te worden vooral op sociale media. Op Instagram zag hij veel accounts met unieke ontwerpen en modellen. “Ik zat eerst op een school waar iedereen zich klassiek kleedde,” vertelt hij. “Dan ben ik kunst gaan studeren, en de kledingstijl was daar helemaal anders. Ik was er in het begin een buitenbeentje omdat ik “normale kleren” droeg. Dan heb ik kleren gekocht die ik zelf echt chique vond. Dat zette me aan om samen met vrienden onze eigen ontwerpen te creëren.” Senne vindt zijn inspiratie vooral in de industriële streetwear stijl. “Modellen voor industriële streetwear zijn unieke mensen. Je hoeft niet per sé mooi te zijn om als model te werken. Je moet er vooral uniek en speciaal uitzien.” Senne kijkt op naar Demna Gvasalia, de creatief directeur van het Spaanse modehuis Balenciaga en oprichter van het modemerk Vetements. Ook voor Virgil Abloh, artistiek directeur bij het Franse modehuis Vuitton en ceo van het modelabel Off-White, heeft hij veel bewondering. “Voor zijn eindwerk liet ik me dan inspireren door hun werk.”

Geen blauw oog tijdens de fotoshoot

Momenteel zit Senne nog in de categorie commercieel model, omdat hij met zijn 1m82 net drie centimeter te klein is om als fashion model te werken. Voorlopig gaat Senne ook niet meer deelnemen aan toekomstige MMA-toernooien. “Voor Top Model Europe en ander modellenwerk wilde ik geen zichtbare verwondingen oplopen,” zegt hij. “Mijn trainer begrijpt dat. Hij vindt het ook beter dat ik me aan het modellenwerk wijd, want daar zit volgens hem meer toekomst in dan in een MMA-vechter te zijn in België.”

Tekst: Benjamin Vermeulen

Foto's: Vinny Roggemans en Benjamin Vermeulen