Uit de cijfers van de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst blijkt dat het aantal inbraken vorig jaar opnieuw sterk daalde. Binnen de categorie informaticafraude is er dan weer een gevoelige stijging.

Goed nieuws voor de inwoners van de drie gemeenten. In 2019 gebeurden 130 inbraken in de gehele politiezone. Dat zijn er meer dan een kwart minder dan in 2018 toen ze nog 191 feiten lieten optekenen. ...