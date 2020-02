Muzikale meditatie met Rumi in kerk Oud-Waterschei

Oud-Waterschei

Genk - Op zaterdag 15 februari vonden meer dan zestig geïnteresseerden de weg naar de kerk van Oud-Waterschei. De Werkgroep Interlevensbeschouwelijke Dialoog Limburg had een gevarieerde avond in elkaar gestoken waarin de figuur van Rumi centraal stond. Rumi is een dichter en mysticus uit de 13de eeuw, geboren in Perzië en gestorven in Konya (nu Turkije).

Rumi is een van de belangrijkste figuren uit de Perzische dichtkunst en erg invloedrijk voor de latere soefi-mystiek. Hij is ook bekend onder de naam Mevlana. In Konya stichtte hij de Mevlevi (dansende derwisjen). Zelf een moslim, stond hij bekend om zijn interreligieuze houding en pleidooien voor verdraagzaamheid.

De islamleraar Bahattin Koçak stelde deze belangrijke figuur aan ons voor en plukte enkele fragmenten uit zijn werk. Tussendoor konden de aanwezigen luisteren naar het optreden van een saz-gezelschap onder leiding van Ismail Erdogdu. Voor en na de uiteenzettingen brachten Jef Houbrechts (klankschalen) en Koen Fossey (elektronische klanken + shamanic drums) verstillende meditatieve muziek.

Het publiek was heel divers van samenstelling en achtergrond, en daarom was de babbel bij de receptie achteraf erg leerrijk. Haast iedereen van de meer dan zestig aanwezigen bleef hangen aan de dranktafel, in dit wondermooie decor van de kerk van Oud-Waterschei.

(foto's: Jo Ketsman)