Hoe een superromantische, maar seksloze boekenreeks maar blijft scoren

Lucinda Riley schrijft sinds 2014 aan een zevendelige romanreeks die miljoenen lezers bereikt. Al meer dan 20 miljoen (!) exemplaren gingen wereldwijd over de toonbank, en de wereld krijgt maar niet genoeg van ‘De zeven zussen’. In Nederland is ze de eerste auteur met vijf boeken in de top tien. En ook in Vlaanderen scoort Riley met haar romans. Al twee jaar voert de reeks de bestsellerlijsten aan. Vandaag verschijnt de Nederlandse vertaling van deel zes, ‘Zon’. Er zijn meteen 150.000 exemplaren gedrukt. Op deel 7 moet de hele wereld voorlopig nog wachten.