Hoe zou het nog zijn met Choupette, de kat van wijlen Karl Lagerfeld?

Op 19 februari is het exact een jaar geleden dat Chanel-ontwerper Karl Lagerfeld overleed. Na zijn dood raakte al snel bekend dat een deel van zijn fortuin naar Choupette zou gaan… zijn sneeuwwitte, rotverwende raskat met azuurblauwe ogen. Volgens de laatste berichten baadt het beestje vandaag nog steeds in alle luxe.

Het boek ‘Choupette: The Private Life of a High-Flying Fashion Cat’

De Birmaanse poes kwam in 2011 in het leven van Karl Lagerfeld. De modekeizer kreeg het huisdier toen van zijn goede vriend en model Baptiste Giabiconi omdat hij een tijdje op haar had gepast en niet meer zonder haar kon. Lagerfeld adoreerde het dier met opvallende pluimstaart. In 2013 zei hij dat hij zelfs met de kat wilde trouwen, indien dat wettelijk toegestaan zou zijn. Verder haalde Choupette - wat in het Frans zoveel betekent als ‘schattig meisje’ - een heleboel deals binnen. Zo verdiende de kat in 2014 drie miljoen euro aan een promotiecampagne voor automerk Opel. Ze mocht ook de cover van 'Vogue' sieren, kreeg een eigen kledinglijn, een eigen boek en is met bijna 40.000 volgers een Instagram-icoon.

Hoe rijk is Choupette vandaag?

De modeontwerper had Choupette in 2015 opgenomen in zijn testament. Toen Lagerfeld in februari vorig jaar stierf, erfde ze vogens de geruchten meer dan de helft van zijn fortuin. Ter illustratie: Lagerfeld bezat zo’n 200 miljoen dollar. Het geld staat op Choupette’s eigen bankrekening en wordt door haar huidige entourage gebruikt om het luxeleventje van de kat gewoon verder te laten gaan. De beroemde kat ligt echter niet stil te spinnen in haar designerkussentjes. In plaats van te rentenieren, heeft ze met Lucas Bérullier van het Parijse ‘My Pet Agency’ een agent die haar extra commerciële opdrachtjes bezorgt. “Ze heeft het erg druk”, zei hij in The New York Times.

“Ze komt af en toe naar het bureau en we maken hier foto’s voor haar Instagram-account. Er liggen nog prachtige projecten in het verschiet en ze krijgt elke dag een persaanvraag. Ze is een business op zichzelf.” De verdiensten van de jobs komen net zoals de auteursrechten van haar boeken op diezelfde bankrekening terecht. De totale netwaarde van de kat wordt nu volgens de krant tussen de 150 en 300 miljoen dollar geschat.

Bij wie woont Choupette nu?

Geen zorgen: de kat, voor wie Lagerfeld een Louis Vuitton draagmand ontwierp, leeft niet in stressvolle omstandigheden en moet niet altijd werken. Privé heeft ze het erg comfortabel. Choupette, die op 15 augustus negen jaar wordt, heeft twee nanny’s om haar zeven op zeven in de watten leggen. Ze wordt geborsteld met zilveren borstels en likt het eten van haar eigen kok op uit zilveren bordjes. Daarnaast beschikt ze over een bodyguard en dokter. Ze woont fulltime bij een van die nanny’s, Françoise Caçote. Dat zegt Caroline Lebar, lange tijd het hoofd communicatie voor het merk Karl Lagerfeld,in dezelfde krant. “Ze woont nog steeds in Parijs en is in goede conditie."