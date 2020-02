Hotelschool Hasselt leert over drugspreventie

Hasselt-Centrum

Hasselt - Ook dit jaar organiseerde Hotelschool Hasselt, in samenwerking met CAD (Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen), een geslaagde drugspreventiedag voor de derdejaars op school. De bedoeling van deze drugspreventiedag was de leerlingen de juiste informatie te verschaffen rond allerlei verslavingen zoals drugs, gamen en gokverslaving.

Bovendien waarschuwden we de leerlingen welke gevaren er allemaal schuilen achter deze verslavingen. De leerlingen konden, in de namiddag, door middel van een doorschuifsysteem deelnemen aan allerlei activiteiten en workshops.

Zo waren er enkele getuigen die hun aangrijpend verhaal deelden aan de leerlingen inzake drugs- en gokverslaving. Er was een roulettespel inzake gokverslaving. Door dit spel zagen de leerlingen onmiddellijk in hoe snel je opgaat in het spel en steeds meer en meer geld uitgeeft. De leerlingen speelden ook het 'Wie't Weed Spel', een spel rond smartshops, headshops, ... . Je kan het vergelijken met een monopolyspel, maar hier leerden de leerlingen meer over de gevaren van marihuana. Tevens waren er documentaires rond comazuipen en druggebruik.

