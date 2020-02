In Amsterdam kun je voor één dag trouwen met je beste vriendin

Nog geen concrete huwelijksplannen, maar wel veel liefde voor je beste vriendin? Dan kun je met haar in het huwelijksbootje treden in Amsterdam. Althans voor één dagje. Trouwjurk en getuigen incluis.

Wil je weten hoe het voelt om te trouwen, dan kun je het uitzoeken in het midden van de Negen Straatjes van Amsterdam, in de Rosmarijensteeg boven de winkel Wind om precies te zijn. Daar simuleert het bedrijfje van theatermaakster Jona Rens en haar beste vriendin Jansje Meijman, Walk en Wed je grote dag. Met je lief, met je beste vriendin, met meer dan één persoon of met je huisdier - het huwelijk is niet wettelijk. “Het is hartstikke nep! Er is geen sprake van een officiële verbintenis”n staat er op we website.

Hoe het werkt? Je kiest eerst je formule. Ga je voor ‘bronze’, dan duurt je ceremonie drie kwartier - inclusief trouwjurk en jullie nummer kiezen uit de grote collectie. Ga je voor ‘diamond’, dan krijg je ander half uur de tijd om van de trouwrituelen te genieten en is er tijd om foto’s te laten maken. Het team van maakt ook tijd vrij om interviews af te nemen met beide personen om een mooie speech op te stellen.

Geen confetti

De rest is aan jullie: een certificaat ondertekenen, geloftes uitspreken tijdens een ceremonie, gevolgd door het jawoord. Jullie huwelijksreis begint meteen erna in de Nederlandse hoofdstad. Voor wie zich afvraagt of er getuigen mee mogen? Jazeker, maximum vier mensen. Trouwplannen voor één dag? Dan wordt aangeraden om minstens drie weken op voorhand een ‘trouwdatum’ vast te leggen. Eten (denk mogelijke vlekken op de outfits), confetti strooien en strippers mogen niet. Een buurt uitzoeken om achteraf op je gelegenheidshuwelijk te proosten uiteraard wel.

Meer informatie: trouwenvoor1dag.nl