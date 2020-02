Houthalenaar (27) valt vriendengroep uit Lanaken aan met glas in Versuz

Hasselt / Houthalen-Helchteren / Lanaken -

Het openbaar ministerie heeft dinsdag in Hasselt 10 maanden cel gevorderd tegen een 27-jarige Houthalenaar voor een geval van agressie in discotheek Versuz. Aan de security, de politie en het slachtoffer bekende hij schuld op 12 februari 2017. In de rechtbank draaide hij de feiten om en kroop in de slachtofferrol.