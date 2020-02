Meer dan drie jaar cel voor fraude via Limburgse patrimoniumbedrijven

Genk / Pelt / Dilsen-Stokkem -

De 45-jarige spilfiguur A. K. uit Genk en zijn 59-jarige kompaan J. P. uit Maaseik kregen een celstraf van veertig maanden met gedeeltelijk uitstel voor valsheid in geschriften, het verduisteren van goederen via verschillende patrimoniumbedrijven in Limburg en faillissementsmisdrijven. De curator krijgt een schadevergoeding van 300.000 euro aan openstaande schulden.