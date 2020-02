Modehuis van Zac Posen komt dan toch in andere handen terecht

Zac Posen maakte in november bekend dat hij zijn gelijknamige modehuis en zijn bedrijf House of Z zou opdoeken. Dat gebeurde omdat geen enkele kandidaat-overnemer toehapte, maar nu is er toch nog een koper opgedoken.

Zac Posen heeft zopas bekendgemaakt dat zijn bedrijf de groep Centric Brands zal vervoegen. De ontwerper was al meer dan een jaar op zoek naar een overnemer en gooide uiteindelijk de handdoek in de ring, maar nu is er dus toch een oplossing gekomen. De 39-jarige Amerikaan blijft wel betrokken bij de creatieve en strategische beslissingen bij het label.

Centric Brands heeft in zijn portefeuille ook nog licenties zitten voor merken zoals Herve Leger, Hudson Jeans, BCBG, Buffalo Jeans, Kate Spade en Michael Kors. CEO Jason Rabin laat in een mededeling weten blij te zijn met de overname.