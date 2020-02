In de Japanse stad Kobe hebben dieven ongeveer 6.000 mondkapjes uit een ziekenhuis gestolen. De criminelen ontvreemden de maskers uit een opslagplaats van het Japanse Rode Kruis. Er is een groot tekort aan de maskers, die worden gebruikt om besmetting met het nieuwe coronavirus te voorkomen.

“We hebben nog een groot aantal maskers, genoeg om onze dagelijkse operaties in het ziekenhuis voort te zetten”, zei een medewerker van het ziekenhuis in Kobe dinsdag. “Maar dit is zo betreurenswaardig ...