Twitter lacht met nieuwe look van Alex Callier

Het zal sommigen al opgevallen zijn, Alex Callier heeft afscheid genomen van zijn bakkebaarden en dat zorgde online voor heel wat complimenten. Maar de vraag die steeds terugkomt gaat niet over zijn nieuwe coupe, maar over zijn wenkbrauwen. “Hoe verloopt de zoektocht naar de wenkbrauwen van Alex Callier eigenlijk”, grapt een Twitteraar.

Gisteren stelde Hooverphonic hun nieuwe single ‘Release me’ voor. Het lied waarmee ze ons gaan verdedigen tijdens het Eurovisiesongfestival in mei in Rotterdam. Over het lied waren de commentaren gemengd ...