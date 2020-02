Prins Harry en Meghan Markle maken tv-serie met Apple en Oprah Winfrey

Eerder had Netflix al naar de gunsten gedongen van prins Harry en Meghan Markle, maar het is uiteindelijk Apple TV dat aan het langste eind trekt. De streamingsdienst zal samen met Oprah Winfrey en de hertog en hertogin van Sussex een serie maken rond geestelijke gezondheid.

Het goede doel Combat Stress, dat veteranen helpt met hun angsten, depressie en posttraumatische stressstoornis, heeft bij monde van een woordvoerder bekendgemaakt dat het zal meewerken aan een serie van prins Harry die draait rond mentale gezondheid. Ook enkele andere Britse organisaties en ziekenhuis zullen bij de reeks betrokken worden.

Oprah Winfrey wordt samen met Harry het uithangbord van de reeks, maar ook Meghan Markle zou bij de productie betrokken zijn. Naar verluidt zou de serie later dit jaar op Apple TV worden uitgebracht. Noch Buckingham Palace, noch Apple TV heeft al verdere details vrijgegeven over de samenwerking.

Harry is in het verleden al openhartig geweest over zijn eigen mentale problemen. Die doken vooral op na de dood van zijn moeder Diana en hij is er lange tijd voor in behandeling geweest. Hij zet zich ook al jaren in voor veteranen en goede doelen die focussen op geestelijke gezondheid. Oprah van haar beurt is al langer een goede vriendin van Meghan en was een van de vele sterren die op hun huwelijk aanwezig was.