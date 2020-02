Natuurpunt Lanaken op stap rond de Hesselsberg

Lanaken - Zondag organiseerde het bestuur van Natuurpunt Lanaken haar jaarlijkse ledenfeest. Een 30-tal leden bezocht Entomopolis (insectenmuseum) in het bezoekerscentrum Lieteberg en wandelde op en rondom de Hesselsberg in het stiltegebied Zwarteput.

Onze gids Hilde liet ons in Entomopolis op een attractieve manier kennismaken met de fascinerende en vaak onbekende wereld van insecten en met de relaties tussen de insecten en de mens. Zeker een aanrader!

Vlakbij de Lieteberg ligt de Hesselsberg die bij de meesten gekend is om haar Mariabeeld uit 1952. Samen met de enthousiaste gidsen Piet en Frans ontdekten we er de prachtige vallei van de Gebroekerbeek. Er zijn weinig andere plekken in de Kempen waar zoveel verschillende habitats op zo’n korte afstand verbonden zijn.

Het ledenfeest werd met een drankje afgesloten. De storm Dennis was misschien een spelbreker maar diegenen die aanwezig waren, zagen dat het goed was.