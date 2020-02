Koning Filip consulteert dinsdag opnieuw partijvoorzitters om een uitweg uit de impasse in de regeringsvorming te zoeken. Sp.a-voorzitter Conner Rousseau was dinsdag als eerste aan de beurt. Hij wil “een sociale ommekeer”, maar ziet “een communautaire carrousel” niet ziten.

Rousseau wilde na afloop van zijn audiëntie geen uitspraken doen over een mogelijke coalitie. Volgens hem is nog veel te weinig gesproken over de inhoud. “Er is absoluut nog niet hard genoeg geprobeerd ...