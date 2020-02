Mode Naomi Campbell mag op 49-jarige leeftijd show van Tommy Hilfiger openen

Ze is ondertussen 49, maar om Naomi Campbell kun je nog altijd niet heen. Zo mocht ze tijdens de modeweek in Londen de show van Tommy Hilfiger openen in een grijs en fluogeel ensemble. De show vond plaats in Tate Modern en het museum was voor de gelegenheid omgetoverd tot discotheek. Het Britse topmodel was trouwens allesbehalve de enige ster die mocht meelopen. Zo waren ook Alessandra Ambrosio, Halima Aden, Erin O’Connor , Winnie Harlow, Luka Sabbat en Georgia Jagger van de partij. Op het einde van de show werd Campbell geflankeerd door Formule 1-piloot Lewis Hamilton, die al voor de vierde keer de collectie mee hielp ontwerpen, en Tommy Hilfiger. Zo’n 75 procent van de looks die er te zien waren, werden trouwens volledig geproduceerd op een duurzame manier door het gebruik van biologische katoen en gerecycleerde materialen.