Brits koningshuis krijgt opnieuw scheiding te verwerken

Graaf David Armstrong-Jones (58), het neefje van Queen Elizabeth, heeft via een woordvoerder laten weten dat hij na 26 jaar huwelijk zal scheiden van zijn vrouw Serena. Het is al de tweede echtscheiding in amper een week tijd voor het Britse koningshuis.

De graaf van Snowdon en zijn vrouw Serena waren al 26 jaren getrouwd en hebben twee kinderen, maar trekken nu de stekker uit hun huwelijk. Ze gaan op een “vriendschappelijke” manier uit elkaar, laat een woordvoerder van het stel weten. Die aankondiging komt er amper een week nadat Peter Phillips, de oudste kleinzoon van de Queen, heeft aangekondigd na twaalf jaar te gaan scheiden.

“De graaf en de gravin van Snowdon zijn het erover eens dat hun huwelijk is afgelopen en dat ze zullen scheiden. Ze vragen dat de pers hun privacy en die van hun familie respecteert”, klinkt het in de mededeling die maandag de wereld werd ingestuurd. De graaf is het neefje van de Queen en de zoon van de in 2002 overleden prinses Margaret.