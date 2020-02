De Amerikaanse scouts zijn failliet en vraagt bescherming tegen schuldeisers

De Boy Scouts of Amerika, de Amerikaanse scoutsvereniging, heeft bescherming tegen schuldeisers aangevraagd. De jeugdorganisatie, die haar 110e verjaardag vierde op 8 februari, zou schulden hebben tussen de 100 miljoen en 500 miljoen dollar, maar zou slechts over $ 50.000 of minder beschikken. De BSA heeft ook bescherming tegen schuldeisers aangevraagd.