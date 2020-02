F1-teams kunnen 25 procent minder testen: wat zijn de gevolgen?

Dit seizoen zullen de wintertesten voorafgaand aan het nieuwe F1-seizoen slechts zes dagen bestrijken in plaats van acht zoals de voorbije jaren het geval was. Wat zijn de gevolgen voor de teams en rijders?

Het verminderen van de testdagen in Barcelona moet er voor zorgen dat het kostenplaatje voor de teams wat kleiner zal worden. Sinds 2003 werden de wintertesten al aan banden gelegd en sinds 2016 gaan ze traditioneel door in Barcelona, namelijk acht dagen verdeeld over twee weken.

Dat totaal wordt nu teruggebracht naar zes testdagen en F1-expert Mark Hughes legt op de officiële website van de Formule 1 uit wat daar de gevolgen van zullen zijn.



?Het is vanzelfsprekend dat de teams hun prioriteiten zullen moeten stellen en hun testprogramma’s daar zullen op afstemmen. Dingen die minder belangrijk zijn of waar geen tijd meer voor is zullen daardoor misschien wel verschuiven naar de oefensessies van het eerste raceweekend in Melbourne.



?Normaalgesproken bestaan de wintertests in Barcelona uit twee belangrijke onderdelen: betrouwbaarheid en snelheid. In eerste instantie wordt er vergeleken of de auto op mechanisch vlak werkt zoals tijdens de simulaties in de fabriek, om bijvoorbeeld koelproblemen of problemen met het koetswerk uit te sluiten. Daarna wordt hetzelfde gedaan op aerodynamisch vlak.



Eens al dat werkt achter de rug is kan er gewerkt worden aan de snelheid van de auto. De rijder kan dan de limieten van zijn bolide opzoeken en bekijken hoe hij zich gedraagt bij verschillende temperaturen, op verschillende bandencompounds, bij een lege of volle tank, enzoverder.



Hoeveel tijd er gespendeerd wordt aan de onderdelen, betrouwbaarheid en snelheid hangt van team tot team af. De kleinere teams zullen ongeveer zestig procent van hun tijd besteden aan betrouwbaarheid en veertig procent aan snelheid terwijl de topteams met een verhouding 10/90 al heel vlug aan hun snelheid beginnen te werken.



Dat immense verschil is te wijten aan de uitrusting van de teams in hun thuisbasis. De topteams kunnen het deel betrouwbaarheid grotendeels in hun fabrieken afwerken met bijvoorbeeld testbanken waar de hele auto kan op getest worden in plaats van enkel de motor.



Kleinere betrouwbaarheidsproblemen zijn voor de kapitaalkrachtigere teams zo eigenlijk al grotendeels opgelost voor ze in Barcelona aankomen. Op die manier winnen ze al kostbare tijd tegenover de kleinere teams zoals Haas, Williams, AlphaTauri, Alfa Romeo en Racing Point.



We kunnen als conclusie misschien wel stellen dat door het verkorten van de testweken in Barcelona de kosten misschien wel kleiner worden maar het valt af te wachten of de kleinere teams daar daadwerkelijk beter bij zullen varen. Het belang van een goed uitgeruste fabriek wordt er op deze manier immers niet kleiner op.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: