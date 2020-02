Eén Belg op de twintig doet jaar lang geen beroep op gezondheidszorg

In 2018 ging één Belg op de twintig niet naar een zorgprofessional, zoals de huisarts, tandarts of het ziekenhuis. Dat blijkt uit een onderzoek van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Vooral zelfstandigen, Brusselaars, mannen en alleenstaanden maken deel uit van de groep “niet-gebruikers van de gezondheidszorg”. “Specifieke sensibilisering op maat van die profielen is dus aan de orde. Want het is essentieel dat ook zij aan preventie doen en zich goed laten opvolgen”, klinkt het in een persbericht.