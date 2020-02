Met een worp van 17m08 heeft Max Vlassak de Belgische indoortitel alle categorieën in het kogelstoten veroverd. Toch is het niet al goud wat blinkt. Aan de winnaar van het BK werd normaal een internationale meeting in Portugal beloofd, maar dat tripje ziet de Achelaar (22) wellicht door zijn neus geboord. “Zeer jammer, want de Vlaamse Atletiekliga speelt het spel niet eerlijk en komt haar beloftes niet na.”