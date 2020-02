De Britse ontwerpster Daisy May Collingridge ontwierp vijf unieke personages: Burt, Hilary, Clive, Dave en Lippy. Kenmerkend voor elk personage is het bizarre vleespak dat alle lichaamskenmerken sterk overdrijft. Dit resulteert in een heel verontrustend en confronterend effect. De ontwerpster wil hiermee aantonen dat er niet zoiets bestaat als een ideaal lichaam. De beelden zijn zowel grappig als angstaanjagend.