Inschrijven kan pas vanaf maandag 2 maart, maar toch staan er sinds zondag al twee mobilhomes voor de Daltonschool 1 in Hasselt. Zo palmen kampeerders al vijftien dagen op voorhand de enige vrije plaatsen voor de allerkleinsten in.

Voor de 2,5-jarigen zijn er in september slechts twaalf plaatsen in Daltonschool 1 in Runkst (Hasselt). Tien daarvan zijn al ingenomen door broertjes of zusjes van leerlingen, die voorrang krijgen. Voor ...