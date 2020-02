De storm Dennis heeft zondagavond lelijk huis gehouden op de Zwarte Markt in Tessenderlo. De kraam van Ahmet Ali vloog de lucht in en werd volledig vernield.

Op de Zwarte Markt in Tessenderlo was het zondagavond omstreeks vijf uur even schrikken toen de hevige rukwinden een marktkraam te pakken kregen. “De alerte marktkramers en het personeel konden erger ...