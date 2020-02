“Een hoopvolle nederlaag voor Kim Clijsters”

Welgeteld 2.728 dagen na haar vorige wedstrijd op de US Open 2012 stond Kim Clijsters in Dubai nog eens als profspeelster op een terrein. In de eerste set kon ze slechts bij momenten wedijveren met Garbine Muguruza, maar het daaropvolgende herstel in de tweede set biedt hoop. Het leverde haar een staande ovatie op bij het verlaten van het veld.