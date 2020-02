EU waarschuwt Zuckerberg: “Tijd van ‘gentlemen’s agreements’ is voorbij”

De methode waarbij sociale mediabedrijven zelf via een gedragscode de verspreiding van haatberichten aanpakken, heeft tot positieve resultaten geleid, “maar de tijd van zulke ‘gentlemen’s agreements’ is voorbij”. Dat is de boodschap die vicevoorzitter van de Europese Commissie Vera Jourova, bevoegd voor Waarden en transparantie, maandag heeft meegegeven aan Facebook-topman Mark Zuckerberg, die in Brussel op bezoek was. Het is tijd dat er regulering wordt opgesteld en dat bedrijven verantwoording afleggen, vindt Jourova.