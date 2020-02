Dinsdag moeten de drie mannen die maandagnamiddag in een professionele wietplantage aan het werk waren voor de onderzoeksrechter verschijnen. Het trio, vermoedelijk Nederlanders, weigerde bij een eerste verhoor alle medewerking.

De lokale politie viel maandagnamiddag het pand in de Heurstraat in Diets-Heur binnen. Ze vonden er een middelgrote wietplantage van net geen 1.000 planten. In het gebouw, tegenover de voormalige dorpsschool ...