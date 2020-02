Ex-STVV-coach Barry Hulshoff op 73-jarige leeftijd overleden

Gewezen Ajax-speler Barry Hulshoff is na een korte ziekte op 73-jarige leeftijd gestorven. Hulshoff maakte deel uit van het grote Ajax dat tussen 1971 en 1973 drie keer op rij de Europabeker voor landskampioenen won. Door zijn lange haren en baard was de voorstopper een cultheld. Hij speelde in totaal 12 jaar bij Ajax maar in tegenstelling tot zijn ploegmaats Cruijff, Neeskens, Krol, Suurbier, Rep, enz… voetbalde hij geen internationale carrière bij elkaar. Hij verzamelde ook maar veertien interlands bij Oranje.