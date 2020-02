Sint-Truiden - Bij de politie zijn zondag drie inbraken en een inbraakpoging in Sint-Truiden gemeld. Op de Hasseltsesteenweg verdwenen drank en voedsel. Bij een inbraak op de Vrijheidslaan in Wilderen werden juwelen buitgemaakt. Wat er uit een huis in de Sint-Kristinastraat in Zepperen weg is, was niet meteen duidelijk. Op de Wildebamp bleef het bij een inbraakpoging.