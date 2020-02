Diest - Een 18-jarige uit Diest die op de linkerrijstrook bleef rijden op de Turnhoutsebaan is zondag door de politie aan de kant gehaald. Hij testte positief op alcohol en moest zijn rijbewijs zes uur afgeven. De bestuurder gaf de identiteit van zijn passagier op omdat hij zelf nog geen rijbewijs heeft. In opdracht van het parket is de auto die eigendom is van de vader van de passagier in beslag genomen.