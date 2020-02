Veelbelovende Kimback: Clijsters dwingt Muguruza tot het uiterste, maar sneuvelt toch

Kim Clijsters is terug. En hoe! Meer dan zeven jaar na haar tweede pensioen maakte onze 36-jarige landgenote een meer dan geslaagde comeback tegen de Spaanse Garbiñe Muguruza op het tennistoernooi van Dubai. Clijsters verloor wel in twee sets (6-2, 7-6 (8-6)) tegen de verliezende finaliste van de voorbije Australian Open, maar liet na een aarzelende start vlagen zien van het tennis waarmee ze het ooit tot nummer één van de wereld schopte. De tegenstand is bij deze gewaarschuwd.