Jongere betrokken bij dood Priscilla nu ook verdacht van diefstal 96.000 euro

A., een van de minderjarigen die betrokken was bij de dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant in 2012, riskeert opnieuw een gevangenisstraf op te lopen. Het parket Halle-Vilvoorde heeft maandag 12 maanden cel gevorderd tegen de intussen 24-jarige man omdat die 96.000 euro zou gestolen hebben bij een zwakbegaafde man.

Het slachtoffer van de diefstal was een 35-jarige mentaal en fysiek gehandicapte man die in A.’s buurt woonde en die met A. bevriend was geraakt. In juni 2018 hoorde A. van de man dat hij van zijn grootmoeder ...