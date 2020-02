Herdenking overlijden Koning Albert I

Koersel

Beringen - Het was maandag 17 februari 86 jaar geleden dat koning Albert I in Marche-les-Dames verongelukte na een val van een rots.

Ondanks alle complottheorieën, zal hij toch altijd de koning blijven die tijdens WO I moedige beslissingen durfde te nemen en niet terugdeinsde om zelf aan het front aanwezig te zijn tussen zijn soldaten. Daarom wordt hij in heel het land nog altijd herdacht. Dit is ook een traditie die aan gedenkteken in de Albert I-laan in Koersel in ere wordt gehouden. Het monument is een rotsblok (ongeveer 6 ton) uit Marche-les-Dames met daarop het dodenmasker van Koning Albert I. Het monument werd op 11 september 1988 ingehuldigd. Sindsdien vindt er jaarlijks een bloemenhulde plaats. Na de toespraak van Tony Roosen, secretaris van de nationale strijdersbond Beringen (NSB) werd een bloemstuk neergelegd. "Laat ons hopen dat de jeugd deze traditie zal overnemen", benadrukte Tony Roosen na de plechtigheid.