Louis Tobback (SP.A): “De Wever na nieuwe verkiezingen in zwakkere machtspositie”

Als het in ons land op korte termijn tot nieuwe federale verkiezingen komt, is het volgens Louis Tobback (sp.a) “zeer waarschijnlijk dat De Wever nadien niet meer in dezelfde machtspositie zit van vandaag”. Tijdens een lezing in Leuven wees Tobback er maandag op dat de N-VA veel meer te vrezen heeft van de verkiezingen dan de PS.