Zesdejaars basisonderwijs FLX maken podcasts over plasticsoep

Leopoldsburg - De leerlingen van het zesde leerjaar van basisonderwijs FLX hebben afgelopen week podcasts gemaakt rond het thema plasticsoep. Op een creatieve manier vestigden ze de aandacht op dit thema, gaven ze informatie over de problematiek en riepen ze op tot actie.

De kinderen verwerkten deze opdracht zo veel mogelijk zelfstandig. Enthousiast gingen ze aan de slag in kleine groepjes. Elk groepje kreeg een Ipad ter beschikking met een app voor geluidsopnames en een stappenplan. Dankzij deze toets leerden de leerlingen op welke manier ze geluidsfragmenten kunnen opnemen en bewaren.

"Bij FLX basisonderwijs willen we ook zorgen voor connectiviteit over de verschillende vakken heen", klinkt het op de school. "Zo werden de vakonderdelen spreken, luisteren, drama, media én ICT in deze opdracht verwerkt. Tot slot evalueerden we allemaal samen de podcasts. Zowel de leerkrachten, als de leerlingen kregen de kans om elke podcast te beoordelen. En wat waren we verwonderd door de prachtige resultaten!"