Heusden-Zolder - In De Luchtfabriek in Heusden-Zolder vond een muzikaal optreden van de Voice of Art plaats.

Normaal gaat dit optreden door in het voormalige station van Zolder. Maar de locatie van De Luchtfabriek is veel ruimer. De muziekband M en M, en de zangeres Ulku Dursun gavan het beste van zichzelf. De hele zaal zong op bepaalde ogenblikken mee en de ambiance was geweldig.