Peter Claes vertrekt bij VRT: “Hopelijk keert de rust nu terug”

De VRT en algemeen directeur Media en Productie, Peter Claes, nemen in gemeenschappelijk overleg afscheid van elkaar. Dat meldt de openbare omroep in een persbericht. “Ik betreur dat de spanningen de afgelopen maanden zo opgelopen zijn, en hoop dat de rust en sereniteit terugkeren in de volledige organisatie”, zegt Claes.