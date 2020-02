Blogster met exotische foto’s vanop Bali zat eigenlijk in... Ikea-winkel

De Amerikaanse blogster Natalia Taylor wilde testen of ze haar 300.000 volgers om de tuin kon leiden. Daarom zette ze een vakantie op het Indonesische eiland Bali volledig in scène vanuit een vestiging van de Zweedse meubelketen Ikea.

Begin februari postte Natalia filmpje op haar stories van haar trip naar de luchthaven. Er volgden ook ‘vakantiefoto’ op haar profiel. “De koningin is gearriveerd”, schreef Natalia bij een reeks foto’s, die gemaakt lijken te zijn in een luxueuze hotelkamer op Bali. De locatievermelding bij het bericht moesten de post nog een pak geloofwaardiger maken.

Daarna volgden nog enkele kiekjes in de badkamer en in de keuken van haar ‘hotelkamer’. De landschappen zelf werden echter nooit in beeld gebracht, de exotische hotelkamers waarin de blogster poseerde in zomerse kleding volstonden om de illusie van een tripje te creëren.

Nu heeft Natalia in een YouTube-video bekendgemaakt dat ze haar volgers heeft misleid en eigenlijk gewoon poseerde in een themakamer van een Ikea-winkel. “Ik heb zelfs de etiketten van bepaalde Ikea-spullen niet eens verborgen”, zegt ze. “Ik wilde aantonen hoe eenvoudig het is om jezelf online voor te doen als iemand die je niet bent.”

De foto’s waar de 25-jarige blogster wel opstaat zijn gemaakt door een bevriende fotograaf die wel al echt naar de bestemming is gereisd. Door zijn reiservaring wist hij perfect hoe hij de sfeer van Bali fotografisch kon simuleren. De filmpjes op weg naar de luchthaven komen onder meer vanop zijn telefoon en van het internet.