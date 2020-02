Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck ook out in dubbelspel WTA Dubai

Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck zijn maandag uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel op het WTA-toernooi in Dubai (hard/2.634.670 dollar).

De Belgen verloren met 6-3 en 6-1 van de Tsjechische Kveta Peschke en de Nederlandse Demi Schuurs, het zesde reekshoofd. De wedstrijd duurde precies een uur.

Voor Alison Van Uytvanck (WTA 48) was het haar tweede wedstrijd van de dag. Eerder verloor ze, ondanks vier matchpunten, in de derde en laatste kwalificatieronde van het enkel tegen de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 58).

Kirsten Flipkens (WTA 83) ging er eerder in de tweede voorronde uit tegen de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands (WTA 389). Die laatste is samen met haar landgenote Sofia Kenin tegenstander van Peschke en Schuurs in de achtste finales.