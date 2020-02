Het regent negatieve reacties maar wat verwacht expert van ons Songfestivallied?

Saai, slaapverwekkend, snel te vergeten: de eerste reacties over de Songfestivalinzending van Hooverphonic zijn overwegend negatief. Velen vragen zich vertwijfeld af of we zelfs de halve finale zullen overleven. Maar frontman Alex Callier laat zich niet ontmoedigen. Integendeel. “We geloven in de eenvoud die zal opvallen tussen alle Songfestivalgeweld.”