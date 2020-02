Met een prachtig doelpunt van Hans Hannes van op zo’n veertig meter maakte Witgoor zaterdag in blessuretijd een einde aan de ongeslagen reeks van leider Lyra-Lierse. En het pakte vooral zelf drie gouden punten in de strijd om het behoud.

Feest zaterdagavond in het kamp van Witgoor, dat met drie volle autobussen naar Doelvelden was afgezakt voor hun match van het jaar. Een helft lang leek een stunt ver weg. Witgoor was door een prik van ...