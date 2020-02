Deze tint nagellak past bij iedereen

Op zoek naar een nieuw kleurtje nagellak? Dan heb je keuze zat, maar er is één tint die echt bij iedereen past. Nail artist Yukie Natori, die modellen van manicures voorziet op de modeweken, is vol lof over een neutraal lakje met roze schijn.

Natori heet er een drukke week in New York op zitten, waar ze de nagellooks verzorgde voor verschillende shows. Onder hen waren Christian Cowan, LaQuan Smith, Slashed by Tia, Sukeina en Aliette. Haar job? Samen met haar team en keuze uit meer dan duizend nagellakken in haar make-upkoffers passende nail art voorzien bij de nieuwe collecties van de ontwerpers.

Haar topfavoriet, geschikt bij élke outfit en een goede keuze voor elke dag: Chanel Le Vernis in ‘Ballerina 167’, verkrijgbaar voor 26,51 euro. “Deze kleur past bij elke huidstint en creëert een heel mooie, natuurlijke nagel die niet te zwaar oogt” zei Natori in een reactie aan InStyle. “De glazig roze afwerking van de nagellak is in principe make-up voor nagels. Je verkrijgt er een gezonde, gevoede afwerking mee met één veegje met het borsteltje.”

De queen

Ze is niet de enige die een neutrale tint als favorietje heeft. Ook koningin Elizabeth II zweert 1989 bij dezelfde nagellak. Bij haar gaat het om het zachtroze lakje ‘Ballet Slippers’ van Essie, verkrijgbaar voor 7,50 euro. Een kapper van het paleis heeft ooit een brief geschreven naar het bedrijf om een flesje op te zenden omdat dit “de enige kleur is dat Hare Majesteit” op haar vingernagels wil.