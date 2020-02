Een jaar geleden stierf Karl Lagerfeld, maar hij leeft meer dan ooit

Karl Lagerfeld stierf op 19 januari 2019 op 85-jarige leeftijd, maar toch was hij het voorbije jaar niet weg te slaan uit de modewereld. Dat was onder meer te danken aan de samenwerkingen die nog werden gelanceerd, de prijzen die naar hem werden genoemd en de talrijke eerbetonen en expo’s.

Karl is dood, leve Karl. Lagerfeld mag dan wel al een jaar gestorven zijn, verdwenen is hij nog bijlange niet. Zo werd hij het afgelopen jaar op heel wat manieren herdacht. Dat begon in juni met een pakkend eerbetoon aan de ontwerper in Grand Palais in Parijs, dé locatie waar steevast de modeshows van zijn Chanel plaatsvonden. Op het podium namen onder meer zijn muzen Tilda Swinton en Hellen Mirren het woord, de muziek werd verzorgd door Pharrell Williams.

L’Oréal bracht op zijn beurt de langverwachte make-upcollectie uit waar beide partijen in de maanden voor zijn overlijden aan hadden gewerkt. Het ging om een oogschaduwpalet, enkele lippenstiften, een mascara en eyeliner met op de verpakking telkens zijn handtekening. Bij L’Oréal hadden ze nochtans getwijfeld om de collectie uit te brengen. “Na zijn dood hebben we met het team overlegd: gaan we verder doen of niet? We waren het er unaniem over eens dat Karl het fijn zou vinden als we ons werk zouden voortzetten. Hij zei namelijk dat je nooit naar het verleden moest kijken”, klonk het bij de lancering.

Ook Puma pakte uit met een collectie in samenwerking met Lagerfeld. In 2018 kwam daarvan het eerste deel uit, in mei en oktober 2019 het tweede en derde. De ontwerper had voor zijn dood zijn creativiteit losgelaten op vijf sneakers en een reeks trainingsbroeken, T-shirts, topjes, hoodies en accessoires.

In september kondigde het creatieve team van Karl Lagerfeld een passend eerbetoon aan: ‘A Tribute to Karl: The White Shirt Project’. Daarbij ontwierpen vrienden van hem zoals Cara Delevingne, Kaia Gerber, Gigi Hadid en Kate Moss een wit hemd zoals hij er altijd eentje droeg. De opbrengst van de actie werd aan het goede doel geschonken.

Foto: Courtesy Photo

Wolfabrikant The Woolmark Company lanceerde dan weer een bijzondere wedstrijd waarbij je een breipakket van Lagerfeld kon winnen. Van de Knit Karl Kit werden 777 exemplaren gemaakt die via een schattenjacht op de website van Woolmark worden verloot. Daarin zitten bollen merinowol, breinaalden, gepersonaliseerde pins en een van de vier patronen van de ontwerper voor een uniseks trui, hoofddeksel, hoofdband of sjaal. Die wedstrijd loopt nog steeds.

Daarnaast maakte The Woolmark Company in een adem bekend dat het naast zijn belangrijke International Woolmark Prize voor veelbelovende ontwerpers - die Lagerfeld in 1954 zelf won - voortaan ook een Karl Lagerfeld Award For Innovation zal uitreiken. Datzelfde kondigde ook luxegroep LVHM aan, waartoe modehuizen Chanel en Fendi behoren. De Special Prize werd herdoopt tot Karl Lagerfeld Prize. Wie de award wint, ontvangt 150.000 euro en komt een jaar onder begeleiding te staan van een team experts binnen het modebedrijf.

En dan zijn er nog de expo’s. Nog tot 24 februari vindt in zijn geboortestad Hamburg de tentoonstelling ‘Karl Lagerfeld - Visions’ plaats. Nog grootser wordt ongetwijfeld de overzichtstentoonstelling in het Metropolitan Museum in New York. Als alles volgens plan verloopt, zal deze in 2022 de deuren openen.