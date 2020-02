Albert II laat ontspannen indruk tijdens eerste publieke optreden na bekentenis

Laken / Brussel -

Koning Albert II heeft maandagmiddag de jaarlijkse eucharistieviering ter nagedachtenis van de overleden leden van de Koninklijke Familie bijgewoond in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Laken. Het was zijn eerste publieke optreden sinds hij toegaf dat hij de biologische vader van Delphine Boël is, zo'n drie weken geleden.