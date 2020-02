Veja brengt samen met Rick Owens twee sneakers uit

Veja en de Amerikaanse modeontwerper Rick Owens hebben de krachten gebundeld om twee duurzame sneakers te ontwerpen. Het gaat om een loopschoen en een wandelschoen.

Rick Owens en Veja hebben twee sneakermodellen voorgesteld die ze zopas samen hebben gelanceerd. Het gaat om de sportieve V-Knit loopschoen en de Venturi om mee te gaan wandelen op oneffen terreinen. Beide sneakers werden vervaardigd met duurzame materialen.

Zo werden enkele details gemaakt van castorolie en de zolen van gerecycleerde plastic flessen en natuurlijk rubber uit het Amazonewoud. Voor de wandelschoen werd onder andere ook afval van maïs gebruikt dat werd omgezet in een soort van leerachtig materiaal.

De loopschoen Knit Veja is verkrijgbaar in de kleuren beige, grijs en zwart en kost 250 euro. De Venturi is verkrijgbaar in de kleuren wit en zwart en kost 220 euro. Beide modellen zijn verkrijgbaar via de website van Veja en Rick Owens.