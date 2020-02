Elise Mertens valt voor het eerst in vijf maanden uit top 20, David Goffin blijft in de top tien staan

Elise Mertens moet maandag drie plaatsen inleveren op de wereldranglijst. De Limburgse zakt naar nummer 22. Het is van 30 september 2019 geleden dat Mertens niet tot de top 20 hoorde. Deze week is ze na een weekje rust aan de slag in Dubai. Ze speelt er maandag tegen de Chinese Wang Qiang (WTA 28).