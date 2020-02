Modeshow van Victoria Beckham was er een met Belgisch tintje

Het was zondag tijdens de Londense modeweek de beurt aan Victoria Beckham om haar nieuwste creaties te tonen. Dat gebeurde onder het goedkeurende oog van haar gezin in Banqueting House in Whitehall. De show viel op door de spiegelvloer en de plafondschilderingen van Rubens.

Naar eigen zeggen stuurde Victoria Beckham een rebelsere collectie de catwalk op dan we anders van haar gewoon zijn. Dat vertaalde zich in een resem zwarte jurken, blazers, vloeiende jurken en uitgesproken kleurkeuzes. Maar nog het meest opvallend was de setting waar ze voor had gekozen: Banqueting House in Whitehall.

Foto: ISOPIX

In die zaal werd voor de gelegenheid een spiegelvloer gelegd die de modellen en het plafond van het historische gebouw reflecteerde. Dat plafond werd in 1636 beschilderd door niemand minder dan Peter Paul Rubens, een van de bekendste kunstenaars die Vlaanderen ooit heeft voortgebracht. De bekende Britse modejournaliste Suzy Menkes was zo onder de indruk dat ze er een foto van deelde op Instagram.