Storm Ciara en Dennis richtten heel wat schade aan in ons land. Vlogen er bij u ook een paar dakpannen weg, knapte er een boom of heeft jullie huis andere schade opgelopen? Geen paniek. Dit is wat je (niet) moet doen om de schade vergoed te krijgen door je verzekering. Drie verzekeringstips van onze experte Heidi Gabel.