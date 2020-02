Een man uit Miami heeft een prachtig statement gemaakt op sociale media. Hij filmde hoe hij een man uit een brandende wagen red. De wagen was in brand gevlogen na een verkeersongeval. Onder de hashtag #dontjustrecordsavesomeone ging de video in een mum van tijd viraal. Met de video wil hij mensen aansporen om te helpen in plaats van alleen toe te kijken en te filmen.