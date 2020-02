Lena Dunham maakt haar debuut op de catwalk tijdens Londense modeweek

Lena Dunham maakte haar catwalkdebuut tijdens de London Fashion Week bij het label 16Arlington. “Ik was een en al adrenaline”, zei de 33-jarige ‘Girls’-actrice en regisseur achteraf.

16Arlington heeft zich tijdens de eerste dagen van de modeweek in Londen meteen op de kaart gezet. Dat had het jonge Britse label, dat in 2017 werd opgericht door Marco Capaldo en Kikka Cavenati, vooral te danken aan het feit dat Lena Dunham meeliep in hun show. Een Hollywoodster opvoeren, die wat uit de openbaarheid is verdwenen als gevolg van twee ernstige ziektes, bleek een schot in de roos.

Ook Dunham zelf was in haar nopjes met haar catwalkdebuut, maar was vooraf ook bang. “Toen ik toezegde om mee te lopen, maakte mijn initiële vreugde al snel plaats voor het besef dat ik met al mijn onzekerheden geconfronteerd zou worden. Gelukkig creëerden Marco en Kiki een show waarin iedere vrouw zich mooi zou voelen.” Ook achteraf was de ‘Girls’-ster door het dolle heen. “Wat een adrenalinerush”, zei ze in een reactie aan Vogue.

Al langer bevriend

Dat Dunham net bij 16Arlington meeliep, hoeft niet te verbazen. Ze is al langer bevriend met het ontwerpersduo en droeg onder meer al een creatie van hen voor de première van ‘Once upon a time in Hollywood’. “Lena je bent een inspiratiebron voor ons. Bedankt om deel uit te maken van dit avontuur en onze eerste modeshow. En vooral bedankt omdat je zo’n enorm lieve en ondersteunende vriend bent”, klonk het achteraf ook op de Instagram van het label.